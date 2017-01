Schramberg CDU möchte Akzente setzen

Konstruktiv ja, aber stets mit einem kritischen Blick auf das Handeln der Verwaltung will die CDU in diesem Jahr auch ein weiteres Schwerpunktthema diskutieren: der Schulentwicklung in der Stadt. "Es darf uns nicht ruhen lassen, dass wir in den zurückliegenden vier Jahren 400 Schüler verloren haben", sagte Eberhard Pietsch und drückte damit die weit verbreitete Sorge um den Schulstandort Schramberg aus.

"Gerade deswegen ist die verworrene Situation und die jetzt herrschende Unsicherheit über die Zukunft unserer Schulen nur noch schädlich", stellte Fraktionssprecher Clemens Maurer fest: "Verursacht wurde das Chaos durch die völlig verfehlte Schulpolitik durch die frühere grün-rote Landesregierung, für die der Schulträger nicht die Verantwortung trägt. So weiß kaum jemand, dass innerhalb der Erhard-Junghans-Schule außer der Gemeinschaftsschule noch eine eigenständige Realschule besteht." Umso mehr aber müsse der derzeitige Stillstand überwunden und ein Schulkonzept auf den Weg gebracht werden, das für die nächsten Jahre Planungssicherheit bringe und wieder eine verlässliche, zukunftsfeste Bildungspolitik für Schramberg und für die Umlandgemeinden sichtbar werden lasse.

Als weitere Themen fassen die Christdemokraten in Schramberg die Gesundheitspolitik sowie "ebenfalls ein wichtiger Bereich, wenn auch in der öffentlichen Diskussion wenig präsent, die Wohnungsbaupolitik. Wobei vor allem die Situation in der Talstadt in den Blick genommen werden soll."

Gerade weil "bedauerlicherweise immer wieder Kommunikations- und andere Mängel festzustellen sind, kommt es auf uns als CDU an, unserer Verantwortung, die wir von den Wählern übertragen bekommen haben, gerecht zu werden", zog Johannes Grimm das Fazit der ersten Vorstandssitzung der Partei im Jahr 2017. Dies will die CDU – Partei wie Gemeinderatsfraktion – im Kontakt und im Gespräch mit möglichst vielen Bürgern tun. Und sie will ein Zeichen setzen für den Willen der Bevölkerung, die Talumfahrung Realität werden zu lassen und lädt zur Teilnahme beim CDU-Neujahrsempfang am 17. Februar um 19 Uhr in die Stadthalle Rottweil mit Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt ein.

Wobei Clemens Maurer gleich noch auf die Bundestagswahl im September zu sprechen kam: "Nur wenn die Union die Wahl gewinnt, können wir sicher sein, dass die Talumfahrung tatsächlich kommt."