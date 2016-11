Schramberg CDU fordert: Alte Bruchbuden abreißen

Schramberg (sw). Der CDU-Fraktion sind die Bauruinen in Schramberg ein Dorn im Auge. Sie fordert: Sollten die Häuser nicht im Eigentum der Stadt stehen, beantragt die Fraktion, dass für die Gebäude ein Maßnahmenplan vorgelegt werde, ob und wie die Stadt mit den Eigentümern über den Abriss verhandle. Zunehmend, so die CDU, gebe es baufällige Häuser, die nicht mehr bewohnt seien, zum Ärgernis für die Bürger würden und auch das Stadtbild beeinträchtigten. So gebe es "Beim Meierhof", in der Kirnbachstraße oder "im Kühlloch" seit Jahren Leerstände, ohne dass sich etwas bewege. Dies soll durch Abriss oder Anordnung dessen, bei Gebäuden, die nicht der Stadt gehören, geschehen, meint die CDU.