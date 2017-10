Schramberg Busfahren kann "echt cool" sein

"Es ist jedoch auch wichtig zu vermitteln, dass nicht alle Erwartungen erfüllt werden können", ergänzt Bernhard Schirling. Nützliche Tarifhinweise zur Nutzung der VVR-Schülercard bildeten den Abschluss der Theoriestunde für die Schüler.

Im Praxisteil hatten die Schüler die Möglichkeit, den Platz des Busfahrers einzunehmen und konnten so erkennen was dieser sieht, oder was er auch nicht sehen kann. Auch konnten die Schüler durch eine Selbsterfahrung feststellen, dass das Einsteigen ohne drängeln nicht nur schonender, sondern auch schneller abläuft.

Höhepunkte waren zwei Bremsversuche mit 45 Stundenkilometern. Eine alte, bereitgestellte Schultasche rutschte bis in das vordere Drittel des Busses. Die Auswirkungen waren für die Schüler trotz Ankündigung deutlich spürbar.