Schramberg. Die Höflevereinigung lädt am Samsatag, 18. November, ab 15 Uhr zum Frauenkaffee ins Atelier-Café Pflumm ein. Bei Kaffee und Kuchen treffen sich die Frauen in netter Runde um ein paar gesellige Stunden miteinander zu verbringen. Alle Höflefrauen sind eingeladen. Die Burgarbeiter treffen sich bereits um 8.30 Uhr im Burghof der Schilteck um den Weihnachtsstern am Turm zu installieren und das Burggelände winterfest zu machen.