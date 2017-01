Schramberg Bundesverdienstkreuz für Gründer der Haiti-Hilfe

"Ich empfinde persönlich eine innere Freude und großen Dank, dass so viele mitgeholfen haben", sagt Albert Bäumer am Montag im Rückblick auf 37 Jahre HHS. Nicht nur er und seine Frau Ilse, sondern die "großen Helfer" der HHS würden mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt. Dieses sei "keine Auszeichnung für ein exzellentes Können", sondern zeige vielmehr, was auch aus einfachen Verhältnissen heraus entstehen kann, wenn man sich zusammentut und für eine Sache engagiert. "Die Sache", das war vor 37 Jahren zunächst der Bau einer kleinen Grundschule in Palmari, einem kleinen haitianischen Dorf, das nur auf Trampelpfaden zugänglich war. Viele Akteure beteiligten sich an dem Schulprojekt, dass schließlich in einer Entwicklungspartnerschaft mit Projektpartnern in Haiti mündete. Aus der Projektinitiative wurde 1994 der Verein Haiti-Hilfe Schramberg, mit derzeit rund 130 Mitgliedern, etwa 580 Patenschaften und mindestens ebensovielen Spendern. Knapp acht Millionen Euro kamen seit 1980 zusammen und wurden für Projekte in Haiti überwiesen. Neben einer Vielzahl von Aktivitäten wie Patenschaften für Kinder und Jugendliche, Alphabetisierungsprojekte oder Bodenbearbeitungs- und Baumpflanzungsaktionen galt es auch immer wieder Soforthilfe zu leisten, wie bei dem verheerenden Erdbeben 2010 oder nach dem Hurrikan Matthew 2016 die Existenzen vieler Haitianer vernichtete.

Dies alles habe ohne die vielen Menschen, die an den Projekten der HHS mitgewirkt haben und noch mitwirken nicht geschafft werden können, betont Bäumer. "Und damit meine ich auch die Haitianer selbst."

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte dem Ehepaar Bäumer die Nachricht übrigens schriftlich vermittelt. "Ich freu mich sehr, Ihnen heute mitteilen zu können, dass der Herr Bundespräsident Ihnen das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen hat." Damit finde die herausragende Leistung des Ehepaares für das Gemeinwesen nun auch die verdiente öffentliche Anerkennung, heißt es weiter. Die Übergabe des Verdienstkreuzes indes wird wohl eher familiären Charakter haben.