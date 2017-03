Schramberg (olo). Da in dieser Woche wegen eines Wasserrohrbruchs die Durchfahrt am Sonnenberg gesperrt ist, wird der Bürgerbus die Haltestellen "Am Sonnenberg" bis "Amselstraße" von heute bis Freitag, 10. März,t nicht angefahren. Der BBS fährt dann bei der Route I "Weihergasse – Busbahnhof" dann zur Haltestelle "Athletenhalle", wendet dort und fährt weiter "Heideckle – Heideckle/Vogtshof".