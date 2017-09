Schramberg Bürgerarbeitsgruppe beginnt mit Bau des Auerhahnwegs

Schramberg-Tennenbronn. Die Arbeiten am Auerhahnweg haben begonnen. Am vergangenen Samstagmorgen legte die Bürgerarbeitsgruppe bestehend aus den Tennenbronnern Bernd Staiger, Oskar Rapp, Mark Graf, Thomas und Jannik Ernst bei der Wassertretstelle im Affentäle los. "90 Prozent des Premiumwanderwegs sind schon vorhanden, zehn Prozent müssen neu angelegt werden", erklärte Ortschaftsrat Thomas Ernst. Die haben es aber zum Teil in sich und sind aufwendiger anzulegen, weil der Weg in solchen Abschnitten steil oder noch gar nicht vorhanden ist. An manchen Stellen müssen deshalb Treppenstufen gebaut werden.