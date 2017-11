Schramberg Bühnenjubiläum mit "Rentergang"

Eintrittskarten können im Vorverkauf ab sofort in der Buchhandlung "Buchlese" in Schramberg in der Hauptstraße 12 erworben werden. Karten können ab sofort aber auch unter www.kolping-schramberg.de zur Abholung an der Abendkasse reserviert werden.

Weitere Aufführungen sind für Anfang Januar 2017 geplant, und zwar die erste am Freitag, 5. Januar, um 19.30 Uhr in Königsfeld (Haus des Gastes) und eine weitere am Samstag, 6. Januar, um 19 Uhr in Aichhalden in der Josef-Merz-Halle.