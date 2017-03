Schramberg (jf). Der Gemeinderat folgte bei einer Enthaltung dem Beschlussvorschlag des Ausschusses für Umwelt und Technik, die Parkgebühren leicht anzuheben: Auf 25 Cent je angefangene 15 Minuten in der Parkzone I und auf 25 Cent je angefangene 30 Minuten in der Parkzone II. Dass man 15 Minuten gratis parken kann ("Brötchentaste"), wird beibehalten. Gleichzeitig wird bis auf die unterer Hauptstraße und Schillerstraße im Bereich der Parkzone I, die im Wesentlichen den Stadtkern umfasst, die Höchstparkdauer auf zwei Stunden angehoben. Gut ankam bei den Gemeinderäten die in der Sitzung von der Stadtverwaltung vorgestellte und erläuterte detaillierte "Parkierungsbilanz 2017". "Danke für das, was jetzt noch vorgelegt wurde", erklärte Gemeinderat Clemens Maurer und verwies darauf, dass man doch immer noch für zwei Drittel der Parkplätze der Stadt nichts bezahlen müsse. Und Gemeinderat Bernd Richter erinnerte daran, beim Thema Parkraumbewirtschaftung das wichtige Ziel der Senkung des CO2-Ausstoßes pro Kopf der Bevölkerung nicht zu vergessen und an die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zu denken.