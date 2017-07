Schramberg (zeg). Auf dem Schweizer-Parkplatz soll eine "Brötchentaste" eingeführt werden. Diesen Antrag stellte die Fraktionsgemeinschaft SPD/Buntspecht. Hintergrund: Zu den Bring- und Abholzeiten an der Berneckschule werde von Eltern teilweise so geparkt, dass es zu gefährlichen Situationen komme. Gerade, wenn um die Mittagszeit der Berneckparkplatz voll sei, würden viele entlang des Schulhofs parken. Auf den benachbarten Schweizer-Parkplatz werde nicht ausgewichen, da dort Parkgebühren fällig werden. Durch eine "Brötchentaste", die ein kostenloses Parken für bis zu 30 Minuten erlaube, könne dort Abhilfe geschaffen werden. Das Programmieren der "Brötchentaste" koste 50 Euro, so die Information von Oberbürgermeister Thomas Herzog. Außerdem beantragt die Fraktionsgemeinschaft entlang des Schulhofs der Berneckschule ein absolutes Halteverbot anzuordnen (die bestehenden Parkplätze sind nicht betroffen).