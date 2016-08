Schramberg Brandruine teilweise eingerissen

Schramberg-Sulgen. Die Feuerwehrmänner um Stadtbrandmeister Werner Storz waren am Tag nach dem Brand im Stadtteil Sulgen damit beschäftigt, mehrere Brandnester zu beseitigen. Dafür rückte am Vormittag ein Bagger an, der Teile des vom Einsturz bedrohten Gebäudes niederriss.

Den rund 70 Einsatzkräften aus Schramberg, Sulgen und Heiligenbronn war es in der Nacht gelungen, den Funkenflug durch Wasserwände unter Kontrolle zu halten (wir berichteten). So wurden weder die benachbarten Häuser im Wohngebiet Haldenhof, noch die großen Bäume auf dem Gelände in Mitleidenschaft gezogen. Nachdem klar war, dass das Gebäude, das circa aus dem Jahr 1837 stammt, nicht mehr zu retten war, habe es die Feuerwehr kontrolliert abbrennen lassen, wie ein Sprecher der Polizei erläutert. Dort läuft die Suche nach der Brandursache auf Hochtouren. Erste Vermutungen lassen auf einen Kurzschluss an einem Notstromaggregat schließen. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen laut Polizeisprecher nicht vor.

Auch Tiere gerettet