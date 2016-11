Schramberg Brandneue Spiele entdeckt

Bei all dem Besucherandrang blieben jedoch Oliver Sack und seine Helfer völlig cool. "Wir haben mittlerweile Routine bei der Durchführung von Spiele-Veranstaltungen, da macht einen nichts mehr verrückt", erzählte Sack, und wendet sich wieder seiner Partie TAC zu, bei dem er gerade mit einem sehbehinderten Gast und zwei weiteren Mitspielern eine Art "Mensch ärgere dich nicht" mit blindengerechten Karten spielt und testet, da dieses Spiel neu auf dem Markt ist. "Hier bekommen wir die Regeln erklärt. Das ist super", äußerte sich eine jüngere Besucherin, die vor allem die vielen Spiele für Kinder begeistert hat. Das Konzept scheint aufzugehen. Brett- und Gesellschaftsspiele stehen auch in der hoch technisierten Zeit als Freizeitbeschäftigung ganz hoch im Kurs. Highlight des Tages war sicherlich das Heckmeck-Turnier, welches seit Jahren fester Bestandteil im Kulturbesen ist. Bei diesem einfachen Glücks-Würfelspiel reicht es schon aus, sich kurz zuvor das Spiel erklären zu lassen, um am Turnier teilzunehmen. Zwei Runden lang ging es an fünf Tischen voll zur Sache. Es wurde um jeden Punkt gekämpft, und dennoch hatten alle Spaß.

Wer jetzt Lust bekommen hat, auch einmal in geselliger Runde zu spielen, und sich Spiele vom Profi erklären lassen will, der kann dies einmal im Monat in Locherhof (Sportheim) tun. Dort veranstaltet Oliver Sack donnerstags einen offenen Spieleabend für jedermann.

Weitere Informationen: www.spielevater.de