Schramberg Bozelei ade! von zeg!

Dass diesen ein gut bestelltes Haus erwartet, betonte auch Polizeivizepräsident Gerold Sigg. Er nahm nach dem Grußwort des Leitenden Polizeidirektors Ralf Thimm die Verabschiedung vor und führte den neuen Leiter in sein Amt ein.

Sigg attestierte dem scheidenden Revierleier, der gerne Gewaltmärsche im Hochgebirge unternimmt, einer der alten Schule zu sein – mit einer untadeligen Berufs- und Lebensauffassung. "Offen, authentisch und geradlinig" sei sein Wesen. In der Personalakte des Ruheständlers hatte er dafür Belege gefunden: Weil er "ordentlich und leistungsfähig" sei und ein "gemeinschaftsgünstiges Verhalten" zeige, sei Moosmann schon als junger Polizeiwachtmeister vor der gesamten Hundertschaft gelobt worden. An anderer Stelle habe ihm ein Vorgesetzter "Kostenbewusstsein und wirtschaftliches Handeln" bescheinigt. Ein Grund für Oberbürgermeister Thomas Herzog, der wie Landrat Wolf-Rüdiger Michel und Walter Gentner (stellvertretender Ortsbeauftragter des THW Schramberg) Grußworte überbrachte, dem "Zahlen-Daten-Fakten-Mensch" im Namen der Stadt ein nobles Schreibgerät zu schenken. Das verschwand sogleich in der Handtasche von Ehefrau Renate.

Beim Dank an seine Frau und die Kollegen, bebte dem sonst so abgeklärten Revierleiter die Stimme. Er habe ein gutes Team um sich herum gehabt. Jedoch gehe er nun angenehmeren Zeiten entgegen.

In seiner verschmitzten Art übergab Moosmann seinem Nachfolger via Warnweste die Führung. Moosmann war einst sein Chef, jetzt ist Lederer sein Nachfolger. Den 48 Jahre alten Ersten Polizeihauptkommissar zog es 2009 vom Schramberger Revier ins Innenministerium. Im Referat 31 waren Einsatztaktik und Ausstattung der Polizei mit modernen Arbeitsmitteln sein Metier. Das gute Arbeitsklima, "trotz Stress", habe er in Stuttgart geschätzt. "Ich halte es für wichtig, dass ein gutes Betriebsklima herrscht und der Vorgesetzte, soweit möglich, für einen einsteht", sagte Lederer. Seine Tür stehe immer offen – auch für Moosmann, der seinen Schlüssel allerdings schon abgegeben habe. "Sie müssen halt kurz klingeln."