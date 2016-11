Schramberg Blitzer stehen ganz oben auf der Wunschliste

Als weitere Punkte des Strategiepapiers kamen zur Sprache: Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR): Nach zwei vorgenommenen Untersuchungen zum Thema "Flächen gewinnen durch Innenentwicklung" können bereits Förderanträge gestellt werden.

Flächen gewinnen

Ortschaftsrat Michael Schneider fordert, für Hausbesitzer, die umbauen oder sanieren wollen, diese Nachricht nach außen zu kommunizieren. Ratskollege Jürgen Kaupp befürchtet, dass Bauplätze in Waldmössingen bald rar sind. Wenn da nichts getan werde, wandern Bauwillige ab. Wenn immer nur die großen Projekte verfolgt würden, kämen kleinere nie an die Reihe, bemängelte Kaupp. Oberbürgermeister Thomas Herzog konterte, die Stadt befinde sich immer in einem Abwägungsprozess.

Schuppenkolonie nötig?

Aus einst einem Dutzend Interessenten sind inzwischen drei abgesprungen. Bevor in dem vorgesehenen Gebiet gebaut werden kann, muss ein Bebauungsplan aufgestellt und Grunderwerb getätigt werden.

Für Rat Bernd Katz war es plausibel, dass wenn zwei Jahre nichts geschehe, die Interessenten weniger werden. Das Thema müsse jetzt forciert werden.

Wünsche zur Kastellhalle

Es sollen in und an der Halle mehrere bauliche Veränderungen vorgenommen werden. Wie Vereinsringchef und Ratsmitglied German Notheis erläuterte, gehe es den Vereinen hauptsächlich um den Raucherbereich, Damentoiletten und eine Verschattungsanlage wolle auch jeder. In Kürze werde eine Sitzung zur Klärung dieser Anliegen stattfinden, so Kaupp.

"Römischer Vicus"

Im Naherholungsbereich machen Ideen wie Mountainbike Strecke, Wohnmobilstellplätze, Camping und Minigolf machen die Erstellung eines Gesamtkonzepts sinnvoll. Nach Meinung von Jürgen Moosmann muss in dieses Konzept die unbefriedigende Parksituation bei der Kläranlage berücksichtigt werden. Bei schönem Wetter herrsche beim Erlebnisbauernhof und dem Freizeitgelände beim Sportplatz immer viel Betrieb. Die Zufahrten seien so zugeparkt, das Rettungswagen in Notfällen nicht durchkämen. Da könne man immer nur hoffen, dass nichts passiere, sagte Moosmann.

Das Projekt Öffentliches WC befindet sich in der Umsetzungsphase. Allerdings hat es sich herausgestellt, dass der bestellte Container nicht die erforderliche Schneelast hat.

Öffentliches WC im Ort

Derzeit wird nach Alternativen gesucht. Die Räte Jürgen Moosmann und Bernd Katz zeigten sich enttäuscht, dass es mit der Aufstellung zum Wintermarkt Ende November nicht mehr reicht. Eigentlich hätte es bei der Bestellung vor einem halben Jahr schon klar sein müssen, welche Schneelast der Container tragen könne. Auch hätten sie bei der Vorstellung durch Fachbereichsleiter Andreas Krause das Gefühl gehabt, er sei schlecht vorbereitet in die Sitzung erschienen, meinten sie.

Sportheim kostet

Die Kosten für die Abdichtung des Daches sollen circa 55000 Euro betragen, eine Rundumsanierung 290000 Euro kosten. Rat Jürgen Kaupp erinnerte, dass einst eine Summe von 30000 Euro für die Sanierung des Daches in den Etat eingestellt worden sei. Eine Komplettsanierung fordere niemand, der Sportverein wolle nur neue Fenster und die Sanierung der Fassade. Oberbürgermeister Thomas Herzog schlug vor, das Vorhaben im Detail nochmals zu beraten. Der Ortschaftsrat entscheide, was gemacht werden soll.