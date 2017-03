Schramberg Blicke ins Gutachtal

Auf schönen Wald- und Felsenwegen bietet der Hornberger Stadtwald immer wieder hervorragende Ausblicke in das tief eingeschnittene Tal der Gutach. Das Wahrzeichen, die ehemalige Burg Hornberg, thront auf dem Schlossberg über der Stadt. Kanzel, Berthaquelle, Pavillon Philippsruhe und der imposante Windeckfelsen sind Stationen auf dieser angenehmen Halbtagswanderung mit rund zehn Kilometern Länge.

Abfahrt in Fahrgemeinschaften ist um 13 Uhr an der "Rose" in Sulgen und um 13.15 Uhr am Schweizer Parkplatz in Schramberg. Anmeldung wird erbeten bis Samstag, 18. März, bei Bernd und Eva Verwold, Telefon 07422/51 97 03.

Prickelnde Aussichten