Schramberg Blick auch über den Tellerrand

Schramberg-Tennenbronn. Das Konzert "Preisträger", das als Gastkonzert der Schramberger Orgelkonzerte auch in diesem Jahr wieder an der neuen Seifert-Orgel in St. Johann Baptist in Tennenbronn stattfindet, bringt junge, aus der Region stammende Preisträger von "Jugend musiziert" mit Preisträgern der internationalen Orgelwoche Nürnberg oder des Improvisationswettbewerbs des Festivals "Europäische Kirchenmusik" Schwäbisch Gmünd zusammen.