Schramberg Blechbläser erfreuen vom Turm herab

Lieder wie "Vom Himmel hoch da komm ich her" und "Als du kamst zur Erde nieder" erhielten in Anbetracht der Konzertbühne plötzlich eine zusätzliche Bedeutung. Wenn auch hin und wieder Böllerschüsse sich in die geistlichen Lieder mischten. Den wunderbaren Klang aus der Kirchturmluke konnten sie bei weitem nicht übertönen. Störend waren da eher die vorbeifahrenden Autos auf dem Kopfsteinpflaster.

Als Roming nach circa 20 Minuten die Luke wieder schloss und die Musiker aus dem kalten Kirchturm sich im mollig-warmen Kartenhäuschen versammelten, wozu noch Förderkreismitglied Josef Uhl hinzustieß, wurden mit Sekt und Neujahrsbrezel nette Gespräche geführt und manch Anekdote ausgegraben.