Schramberg Blaue Fahnen für die Freiheit

Mehr als 7500 blaue Fahnen und Banner "frei leben – ohne Gewalt" von Terre des Femmes werden jährlich am 25. November, dem Internationalen Tag "Nein zu Gewalt an Frauen und Mädchen", weltweit gehisst. Auch in Schramberg wird sich der Frauenbeirat am kommenden Samstag mit rund 30 Bannern beteiligen.