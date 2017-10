Schramberg "Bisher alle hinausgetreten"

Jamaika-Scheitern blamabel

Zum ersten Mal seien sieben Parteien und sechs Fraktionen im Bundestag vertreten. Je mehr Parteien, desto schwieriger werde das Regieren. Neuwahlen könnten eine Alternative sein, die aber niemand wolle. Wenn die Jamaika-Koalition scheitere, sei das blamabel. "Die Kunst des Regierens besteht darin, dass jeder Minister ein Thema bekommt, das er am besten kennt", klärte Wehling auf. Alle bisherigen sieben Bundeskanzler (ohne Merkel) seien nicht freiwillig abgetreten, sondern hinausgetreten worden, weil sie den richtigen Zeitpunkt nicht erkannt hätten. Wenn Merkel dies verhindern wolle, müsse sie in den kommenden vier Jahren eine Nachfolge vorbereiten. Den Termin könnte sie selbst bestimmen, aber von da an konzentriere sich alles auf die neue Person. Die heikle Situation lasse sich mit einem sterbenden König vergleichen, so Wehling.

In der lebhaften Fragerunde gab Wehling einer Zuhörerin Recht, die sich beklagte, dass die Politiker beim Thema innere Sicherheit das Ohr nicht am Bürger hätten. Den Vorschlag eines Unternehmers, die Amtszeit des Bundeskanzlers zu begrenzen wie in den USA, sah Wehling anders. Wenn ein Kanzler gute Arbeit leiste, sollte man ihn auch erneut wählen dürfen. Der Behauptung des Referenten, viele hätten die AfD gewählt, weil sie von ihrer Stammpartei enttäuscht gewesen seien, widersprach ein Besucher vehement. Er habe die AfD gewählt, weil Deutschland die Flüchtlingspolitik in den nächsten zehn Jahren nicht in den Griff bekommen werde.

Der Atomausstieg der CDU habe die Strompreise verdoppelt und die Euro-Rettung koste den Steuerzahler weiter viel Geld, beklagte der Zuhörer. Stadtrat Bernd Richter konterte, er halte es für einen Aberglauben, dass nur Deutschland Flüchtlinge aufnehme.

Ob die Zeiten der Volksparteien vorbei sind, wollte Matthias Kohlhase von Wehling wissen. Bei der CDU/CSU und der SPD könne man von einer Niederlage sprechen. In der Unionspartei seien wenige Frauen vertreten, da müsse etwas geschehen. Dass die SPD in die Opposition gehe, halte er für falsch, so Wehling auf eine weitere Frage aus den Besucherreihen.