Schramberg. Am morgigen Donnerstag findet ein Bilderbuchkino zum Frederick-Tag in der Mediathek Schramberg statt. Dann verwandelt sich das Lesecafé wieder in ein kleines Kino: Im Rahmen der monatlichen Bilderbuchkino-Reihe der Mediathek im City-Center wird die Geschichte von der Maus Frederick – Namensgeber für den landesweit in Baden-Württemberg durchgeführten Frederick-Tag – erzählt. Frederick ist ein Künstler und kann der mühevollen Arbeit, Vorräte für den Winter zu sammeln, nichts abgewinnen. Die kleine Maus sammelt stattdessen Sonnenstrahlen, Farben und Wörter für Gedichte, mit denen sie Wärme und Freude zaubert und damit über die traurigen Wintermonate hinweghilft. Beginn des Bilderbuchkinos für Kinder ab vier Jahren ist um 15 Uhr, der Eintritt ist frei.