Schramberg Bibeltage für Kinder: Motto lautet "Helden"

Schramberg-Tennenbronn. Von Mittwoch, 2. November, bis Freitag, 4. November, gibt es jeweils von 9 bis 12 Uhr ein interessantes Programm im evangelischen Gemeindehaus, Talstraße 2. Die Mitarbeiter haben sich seit einigen Wochen wöchentlich getroffen, um die Angebote wie Workshops oder Spiele vorzubereiten. Das Programm besteht aus Spieleangeboten, biblischen Geschichten, Singen und jeden Tag dürfen sich die Kinder an einem anderen Kreativ-Workshop beteiligen. Der Abschlussgottesdienst am Sonntag, 6. November, rundet die Bibeltage ab. Dazu sind auch die Eltern und Geschwisterkinder eingeladen. Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr in der evangelischen Kirche. Die Kinderbibeltage sind kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig und die Teilnahme an einzelnen Tagen ist möglich.