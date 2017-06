Schramberg Bevölkerung kann mit leistungsstarker Hilfe rechnen

Kolpingmitglied Hubert Roming, Abteilungskommandant der Sulgener Abteilung, und Stadtbrandmeister Werner Storz stellten in einem einführenden, aufschlussreichen Vortrag die Aufgaben und die Struktur der freiwilligen Feuerwehr vor.

Im Anschluss daran wurden die Teilnehmer in zwei Gruppen durch die funktionellen Räume geführt und die Gerätschaften nebst den verschiedenen Einsatzfahrzeugen vorgestellt. Zur Führung gehörte auch ein Rundgang durch die angegliederte "Zentrale Feuerwehrwerkstatt des Landkreises Rottweil". Äußerst beeindruckt zeigten sich die Kolpinger von dem hohen Ausbildungs- und Technikstand der Sulgener Wehrmänner. Natürlich zog man auch einen Vergleich zum alten Feuerwehrgerätehaus in der Gartenstraße und kam zum uneingeschränkten Ergebnis, dass die Millionen-Investition an der Rottweiler Straße sinnvoll erfolgte.

Beim anschließenden gemeinsamen Vesper im Schulungsraum bedankte sich der Kolpingvorsitzende Reinhold Seckinger mit herzlichen Worten und einem Geschenk bei den beiden Feuerwehrführungskräften.