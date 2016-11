Schramberg Besuch bei den Ursprüngen der Uhren

Schramberg. Seit über 40 Jahren sammelt Labotkin Uhren der Firma Junghans. Jetzt endlich war es soweit: Vom Schramberger Volker Ziegler eingeladen reiste er in die Talstadt und besuchte die Uhrenfabrik Junghans. Gesellschafter Hans-Jochem Steim führte ihn persönlich durch die Abteilungen Marketing, Design, Konstruktion, Fertigung und Qualitätsmanagement, anschließend in das Firmenmuseum von Junghans.

"Vor dem zweiten Weltkrieg hatte jede zweite Familie in Estland eine Uhr von Junghans am Bett, auf der Kommode stehen oder an der Wand hängen", berichtete Labotkin. Modelle, wie er sie jetzt in den Vitrinen des Firmenmuseums als Schaustücke betrachten konnte. Die qualitativ hochwertigen Uhren seien damals auch für nicht so betuchte Leute erschwinglich gewesen. Der Importeur Markovich habe schon im Jahr 1921 ein Ladengeschäft in Riga gehabt.

Schon in jungen Jahren als Medizinstudent hatte Labotkin die Sammlerleidenschaft gepackt. Ein Anstoß war die bekannte Junghans-Spieluhr mit der tanzenden Ballerina. Damals in den 70er-Jahren war Labotkin sogar Wrestler gewesen, die kräftige muskulöse Figur hat er behalten.