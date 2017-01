Schramberg Besuch an alter Wirkungsstätte

Schramberg (sw). Einmal Dienst im "neuen" Weltladen tun, das hatte der frühere Schramberger Pfarrer Michael Hauser, der derzeit im Ulmer Bereich tätig ist, versprochen. War er es doch, der einst die Weltladenidee mit Kaffee aus Guatemala in Schramberg wieder aufleben ließ. Im neuen Domizil im Parkhaus indes war Hauser am Freitag jetzt erstmals "tätig". Er selbst plant jedoch in Blaubeuren neben der Kirche in einem eigenen Gebäude ebenfalls einen Weltladen aufzubauen.