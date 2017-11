Schramberg Bester Weg zu akzeptabler Lösung

Schramberg. Mit dem Vorhaben stehe man noch ganz am Anfang. Der Entwurfsplanung liege eine Kostenschätzung, aber noch keine Kostenberechnung vor. Dies wäre der nächste Schritt, machte Kälble deutlich. Bei den Investitionen in Höhe von 4,3 Millionen Euro sollte nicht allein auf das Geld geschaut werden. Mit der Sanierung werde das Bad attraktiver und dadurch kämen sicherlich auch mehr Besucher. Wenn das Wetter mitspiele, erwarte er jährlich zwischen 50 000 und 60 000 Badegäste. Die Anzahl hänge nicht von der Größe des Schwimmbereichs ab. Dies würden auch andere Badbetreiber bezeugen, wusste Kälble. Planer Uwe Keppler von Schick Architekten erläuterte detailliert, wie es gelang, mit der Freibad-AG Einsparpotenziale zu generieren. Dazu gehöre auch, die Arbeiten mit Baubeginn im Sommer auszuschreiben. In der Regel hätten die Baufirmen zu diesem Zeitpunkt Kapazitäten frei, wodurch ein besseres Ausschreibungsergebnis erzielt werden könne, stellte der Planer in Aussicht.

Sprungturm nicht das Wichtigste

Martin Himmelheber (SPD/Buntspecht) urteilte, mit der jetzigen Sanierungsvorstellung habe man einen Konsens erreicht. Die Exkursion habe gezeigt, dass der gewünschte Sprungturm nicht das Wichtigste sei. Halbschalenrutschen würden viel mehr genutzt und seien für alle Badnutzer attraktiver. Es wäre nicht sinnvoll, auf die Ausführung von Edelstahlmetallteilen zu verzichten. Da werde an der falschen Seite gespart.