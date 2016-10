Schramberg Bester Jahrgang seit Beginn der Ausbildung

Schramberg. Ende September war es wieder soweit: insgesamt 37 Auszubildende und DHBW-Studenten wurden auf der alljährlich stattfindenden Freisprechfeier der Kern-Liebers GmbH in den Ernst des Arbeitslebens verabschiedet. Eingeladen wurden neben den erfolgreichen Absolventen die Mitglieder der Kern-Liebers-Geschäftsführung, die Geschäftsbereichsleiter sowie der Werksleiter und der Betriebsrat.

Andreas Bitzer, Gesamtausbildungsleiter bei Kern-Liebers, eröffnete die Veranstaltung. Dieser Abschlussjahrgang habe den besten Notendurchschnitt seit Beginn der Ausbildung bei Kern-Liebers erreicht, verkündete Bitzer stolz. Dies zeige sich neben insgesamt 36 verliehenen Preisen und Belobigungen in einer hohen Übernahmequote: fast 95 Prozent der Freigesprochenen bleiben dem Unternehmen auch weiterhin treu. Udo Schnell, Vorsitzender der Geschäftsführung, begrüßte nun die Absolventen und gratulierte ihnen zu ihrem erfolgreichen Abschluss. In einer kurzen Präsentation über das Unternehmen zeigte er auf, welche beruflichen Chancen und Perspektiven sie nun in der Kern-Liebers-Firmengruppe erwar- ten.

Es folgte die Freisprechung der gewerblichen Auszubildenden durch ihre jeweiligen Ausbilder, sowie die Freisprechung der DH-Studenten und Kaufleute durch Teresa Gaulke und Andreas Bitzer. An alle Absolventen wurden Glückwünsche und Geschenke verteilt.