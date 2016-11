Schramberg. "Best of Blue Note" mit Special Guest Axel Schlosser (Trompete) heißt es bei der 78. Hammond-Jazz- Night am Mittwoch, 30. November, ab 20.30 Uhr in der Villa Junghans. " Blue Note Records" waren in den 50er und 60er Jahren das wohl renommierteste Jazz-Label, das eine große Zahl an einflussreichen, stilprägenden Jazzalben talentierter Musiker der damaligen Zeit veröffentlichte.