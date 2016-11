Schramberg Besinnlich und in geselliger Runde

Wer sich noch nicht per Rückmeldekarte angemeldet hat, kann dies noch bis zum 28. November unter Telefon 07422/5 33 32 oder 0170/ 3 81 57 61 nachholen. An- oder Abmeldung ist wegen der Essensbestellung unbedingt erforderlich.

Wie in den vergangenen Jahren fährt wieder ein Bus gegen einen Unkostenbeitrag von fünf Euro pro Person wie folgt: 12.50 Uhr Lauterbach-Friedhof; 13 Uhr Schramberg-Busbahnhof; 13.05 Uhr Paradies; 13.10 Uhr Hans Sachs; 13.20 Uhr Rose; 13.25 Uhr AWO-Heim; 13.30 Uhr Pfarrhof; Ankunft in Heiligenbronn 13.45 Uhr. Um 17.20 Uhr fährt der Bus in umgekehrter Reihenfolge zurück.

Zwecks Mitfahrgelegenheiten aus Schenkenzell wenden sich Mitglieder und Freunde an Herbert Armbruster, Telefon 07836/73 54, und aus Schiltach an Karin Gärtner, Telefon 07836/84 40 sowie aus Eschbronn an Dieter Ocker, Telefon 07403/5 21.