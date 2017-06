Schramberg Beschwingte Tänze zu Mozarts Musik

Schramberg-Sulgen. Unter Leitung ihrer Trainerin Maria Göller machten sich 13 Mitglieder der Gruppe bei strahlendem Wetter auf den Weg. Die Tanzgruppe wurde bestens durch eine Eventmanagerin betreut, die ihnen die direkte Zufahrt zur Insel bis zum Torbogengebäude organisierte. Der Gruppe wurde so der lange Spaziergang auf der Insel erspart und ermöglichte einen problemlosen Transport der aufwendigen Garderobe in die Umkleide.

Um 13 Uhr fand der erste Auftritt trotz großer Hitze mit reichlich Publikum statt. Die Managerin stellte die Gruppe dem Publikum vor und Maria Göller führte durch das halbstündige Programm. Mit einem Menuett aus Don Juan von Wolfgang Amadeus Mozart begann die Gruppe ihre Vorführung. Dies war auch bei jedem offiziellen Ball im 18. Jahrhundert üblich. Danach folgte ein weiterer Lieblingstanz der damaligen Zeit: der Contredanse Anglaise mit der Musik "Mr. Beverdge’s Maggot", bei dem in zwei Reihen getanzt wird. Die Paare bewegen sich in zusätzlich in zwei Richtungen mit unterschiedlichen Schritten. Im früheren Jahrhundert führte dies öfters zu chaotischen Situationen, zum Leidwesen der Tanzmeister.

Mit der "Française" in vier Touren machte die Gruppe einen kurzen Abstecher nach 1820, um diesen fröhlichen Tanz zu zeigen, der in französischer Sprache angesagt wird. Danach war man sofort wieder zurück im 18. Jahrhundert bei dem Rockstar der damaligen Zeit: Wolfgang Amadeus Mozart. Selbst ein hervorragender Tänzer, vereinte er in seiner Musik tänzerische Leichtigkeit mit musikalischer Ausdrucksvielfalt und beschwingter Lebensfreude. So ist es auch von Nöten für diese beschwingte Musik einen extra Schritt zu üben, der diese Leichtigkeit widerspiegelt: Pas de Bourrée. Ein Wechselschritt, der von den Paaren beim nächsten Contredance Anglaise "Dem Halbmond" zur Musik von Amadeus Mozart hervorragend präsentiert wurde. Zusätzlich drehten die Paare noch ihre Linien, um es für das Publikum noch interessanter zu gestalten. Die Zuschauer spürten sofort die Fröhlichkeit im Tanz.