Schramberg Nachwuchs im Beruf

Nicht fehlen durfte selbstverständlich eine gewisse Portion Spaß und Action. In Gruppen aufgeteilt und mit Karte und Kompass bewaffnet mussten die Teilnehmer zum Beispiel in einem Orientierungslauf an verschiedenen Stationen knifflige Teamaufgaben lösen. Beim gemeinsamen Grillfest konnten die jungen Auszubildenden und Studenten den Kern-Liebers Personalleiter Martin Hofferberth, Gesamtausbildungsleiter Andreas Bitzer, den Betriebsratsvorsitzenden Fred Zehnder und Betriebsrat Josef Fuderer, sowie den Betriebsratsvorsitzenden der Firma Naplafa näher kennenlernen.

Insgesamt 15 verschiedene Ausbildungs- und Studiengänge stehen Schulabgängern bei Kern-Liebers offen, sei es auf dem Weg einer technischen Ausbildung (sechs), einer kaufmännischen Ausbildung (drei) oder eines dualen Studiums an der DHBW (sechs).

Mit dem neuen Studiengang Informationstechnik, Schwerpunkt Industrielle Automatisierung, wird erstmals auch ein Studiengang in Kooperation mit der DH Heidenheim angeboten. Die hohe Qualität der Ausbildung wird jedes Jahr durch Bestnoten der Kern-Liebers-Absolventen in den Abschlussprüfungen bestätigt. Kern-Liebers bietet auch Flüchtlingen regelmäßig die Chance, erste Schritte ins Berufsleben zu unternehmen. Derzeit absolvieren zwei junge Flüchtlinge ihre Ausbildung in Schramberg.