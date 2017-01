Schramberg Berufliche Schulen stellen ihre vielen Bildungswege vor

Schramberg-Sulgen (ldw). Zum Informationstag der Beruflichen Schulen Schramberg sind alle interessierten Schüler, Eltern und Ausbilder eingeladen. Allgemeinbildende Abschlüsse, aber auch berufsspezifische Abschlüsse, sind an den Beruflichen Schulen Schramberg in ein- bis dreijährigen Schularten erreichbar. Deshalb öffnet die Schule für alle Interessierten am Samstag, 11. Februar, von 10 bis 14 Uhr die Unterrichtsräume, Werkstätten, Übungsfirmen und Labors.