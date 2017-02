Schramberg Bergsteigerecke erstmals im "K 5"

Schramberg. Gleich in mehreren Belangen kann die nächste Bergsteigerecke der Schramberger Alpenvereins-Gruppe als Novum bezeichnet werden: Zum einen findet diese erstmals in der Kletterhalle "K 5" in Rottweil statt – am kommenden Donnerstag, 2. März, um 20 Uhr. Zum anderen werden Bilder von einer Bergsteigerausfahrt im vergangenen Herbst in ein Land vorgestellt, welches Alpinisten nicht auf Anhieb als Reiseziel in den Sinn kommt: Bulgarien.