Schramberg Bereits vor 60 Jahren beim Sprung dabei

Schramberg-Heiligenbronn. Zum Auftritt der Schramberger Kleidlesträger und der Stadtmusik Schramberg mit Dirigent Meinrad Löffler an der Spitze gesellten sich auch Elferräte mit Zunftmeister Michael Melvin und Stellvertreter Udo Neudeck sowie Oberbürgermeister Thomas Herzog in das erwartungsvolle närrische Publikum. Unter den einspringenden Kleidlesträgern war mit dem 80-jährigen Hubert Schweizer ein Hansel, der genau hier vor über 60 Jahren seinen ersten Hanselsprung gemacht hatte und nun auch in Heiligenbronn seine Narrenlaufbahn beendete.

Zu schmissigen Klängen der Musiker auf der Bühne wurde dann bunt gemischt getanzt und gesungen. Bereichsleiter Gernot Pfau begrüßte die Narren und erinnerte auch an die lange Tradition dieses Narrensprungs in Heiligenbronn schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. "Sie machen dadurch uns allen eine große Freude", bedankte sich Pfau für den Besuch.

Die fetzige Rock’n’Roll-Version des Narrenmarschs brachte noch mal richtig Bewegung in die dichten Reihen, bevor Musiker und Kleidlesträger wieder gemeinsam ausmarschierten.