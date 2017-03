Schramberg. Die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg bietet am Dienstag, 14. März, von 14 bis 18 Uhr im Rathaus eine Existenzgründungsberatung an für Menschen, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Unabhängig davon, ob es sich um Fragen der Marktanalyse, der Kundenkontakte, der Unternehmensform oder Finanzierung einschließlich Risikoabgrenzung handelt, beantwortet Lena Schmiedeknecht in einem individuellen Gesprächs von etwa 45 Minuten offene Fragen Der Wirtschaftsbeauftragte der Stadt Schramberg, Manfred Jungbeck, kann bei der Lösung von Raum- oder Grundstücksfragen behilflich sein. Anmeldung bis Freitag, 10. März, unter 07422/2 93 70 oder per E-Mail wirtschaftsfoerderung@schramberg.de.