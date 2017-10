Die Steuerberaterin Santuht Arakilyan erfüllte sich jetzt den Wunsch nach einer eigenen Steuerkanzlei. Ihr Büro befindet sich in der Ursula-Plake-Straße 8. Dort bietet sie Unterstützung bei privaten und betrieblichen Steuererklärungen, Jahresabschlüssen, Existenzgründungen sowie in der Finanz- und Lohnbuchhaltung an. "Mich eines Tages selbstständig zu machen, war schon immer mein Ziel", erklärt Arakilyan. Foto: Kiolbassa