Der Schramberger Frauenbeirat ist erneut aktiv geworden im Blick auf die kommende Woche. Am 25.November steht wieder der "Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen" auf dem Plan. An einem Infostand vor dem Rathaus werden die Beirätinnen Info-Material in verschiedenen Sprachen von "Terre des Femmes" verteilen und mit beklebten Taschentuchpäckchen auf den Verein Frauen helfen Frauen & Auswege e.V. Rottweil aufmerksam machen, der regelmäßig auch in Schramberg Sprechstunden und Hilfe in den Räumen des Juks3 anbietet. Im Stadtgebiet werden zahlreiche Fahnen und Banner auf diese weltweite Aktion hinweisen. Foto: Olowinsky