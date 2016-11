Schramberg Beim "Weiberhaufen" geht’s lustig zu

Am Sonntag, 27. November, wird das Stück nochmals im Bärensaal wiederholt. Beginn ist dann bereits um 18 Uhr. Die Bewirtung wird wie in den vergangenen Jahren von den Triathleten übernommen.

Eintrittskarten können im Vorverkauf ab Mittwoch, 9. November, in der Buchhandlung "Buchlese" in der Schramberger Hauptstraße erworben werden. Auch können Karten ab sofort unter www.kolping-schramberg.de für die Abholung an der Abendkasse reserviert werden. Weitere Aufführungen sind für Anfang Januar geplant, und zwar die erste am Freitag, 6. Januar, in Schiltach im Pater-Huber-Saal und eine weitere am Samstag, 7. Januar, in Aichhalden in der Josef-Merz-Halle.