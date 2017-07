Schramberg Beim Spiel Grenzen überwinden

Als nächstes ging es weiter mit dem Rundkurs. Dort mussten die Mannschaften einen Nagel in einen Baumstamm hämmern und anschließend Äpfel aus der Wanne fischen. Anschließend stand das "Tampon-Rennen" auf dem Programm. Hier mussten die Teilnehmer mit dem Mund einen Tampon in einer Plastikflasche, mit Wasser gefüllt ins Ziel bekommen. Als eines der Highlights sorgte wie jedes Jahr das Elefantenrennen für Lacher und so manchen Schnappschuss, der viele Teilnehmer wohl für lange Zeit verfolgen wird.

Als Sieger in der Gesamtwertung ging das Team "Otze von Mallotze" hervor, welche ein erstklassiges Spanferkel absahnten. Zweitplatzierte waren die JVD, die schon mehrmals mit von der Partie waren. Dritte waren die Schlierbach-Hexa Waldmössingen. Viert- und Fünfplatzierte waren "Die wahnsinnigst verrücktesten verrückten, aller verrücktesten wahnsinnigsten Wahnsinnigen" und die "Besser als die wahnsinnigst verrücktesten verrückten, aller verrücktesten wahnsinnigsten Wahnsinnigen" aus Herrenzimmern.

Bei den Damenmannschaften gewannen die "Zu fett fürs Ballett" einen Café & Bar Majolika Gutschein. Mit reichlich Sekt wurden außerdem die Zweitplatzierten, die Tanzgruppe Discovery und die Garde Villingendorf, beschenkt. Den vierten Platz belegte die Garde Waldmössingen.

Nach den Spielen wurde dann zusammen mit dem DJ "Feel-X" noch kräftig weitergefeiert. Das Jupa bedankte sich bei allen Mannschaften und auch bei den Zuschauern für diesen tollen und ausgelassenen Tag.Nächster Termin des Jupa ist die "Goodbye Summer Party" am Freitag, 1. September.