Schramberg Beim Nervenkitzel Kondition gefragt

Viereinhalb Stunden schossen die Neunmeter-Schützen mal konzentriert mal lässig vom Punkt und durchlebten mit den Torhütern emotionale Momente, bei denen Glück und Pech oft sehr nah beieinander lagen. Letztlich überragte die sportliche Fairness. Bis die beiden Finalisten sich gegen überstanden, brauchten sie eine gute Kondition. Manchmal reichten die fünf Schuss pro Mannschaft bei weitem nicht aus, bis der Sieger ab dem Achtelfinale im KO-System feststand und es sozusagen in die Verlängerung ging, wie beispielsweise im Endspiel.

Die Begegnung um Platz drei entschieden "Barfuß Bethlehem" gegen "VfB Lienberg" mit 4:2. Zuvor waren Barfuß Bethlehem mit 2:3 am späteren Sieger Team Sikilacio und VfB Lienberg an Sons of Sulgen mit 3:4 im Halbfinale jeweils knapp gescheitert. Auf den weiteren Rängen landeten "ohne Schutzblech", "Panzerknacker", "RU-Bomber" und "Bad Boys".

SV-Vorsitzender Tobias Mauer dankte bei der Siegerehrung den Teams für die gute Beteiligung und den sportlich fairen Wettkämpfen. Danach drehten die DJ’s die Musik noch etwas lauter und die Vor-Silvesterparty nahm nun richtig Fahrt auf. Egal, ob eine gute Platzierung erreicht wurde, oder nur der olympische Gedanke im Vordergrund stand, ein Anlass zum Anstoßen fand sich immer.