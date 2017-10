Schramberg. Mit einem spitzen Gegenstand wurde zwischen Montag und Freitag die Doppelglasscheibe der Schiebetüre des früheren Marktkaufs in der Berneckstraße so beschädigt, so dass sie zu Bruch ging. Das Polizeireirevier Schramberg, Telefon 07422/27 01-0, sucht Zeugen.