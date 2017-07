Um 9 Uhr übernahmen die Abiturienten den Schulhof des Schramberger Gymnasiums. Ihr eigentlicher Abi-streich hatte jedoch bereits am Montag stattgefunden: Alle Mitschüler wurden von den Schulabgängern in die falschen Klassenzimmer geschickt und mussten von den Lehrern gesucht werden.

Gesternmorgen konnten diese dann bei verschiedenen Spielen sowohl ihre Kenntnisse über die Schule, als auch Allgemeinbildung und Fachwissen beweisen. Ihr Einsatz zahlte sich aus: Zwischenzeitlich erhielt jeder Lehrer von seinem Kurs persönliche Abschiedsgeschenke – nicht etwa in Form einer Ladung Wasser über dem Kopf, wie es so manchem jüngeren Schüler an diesem Vormittag erging.

"Das gehört einfach dazu, dass man den Lehrern mal danke sagt", fand Moderator Jonas Andreae. Deswegen war jedes Geschenk sorgfältig ausgesucht, gleichzeitig aber auch mit einem scherzhaften Seitenhieb versehen. So erhielt eine Englischlehrerin zehn Bäume in Nicaragua, weil sie vor dem Abitur besonders viele Arbeitsblätter ausgeteilt hatte.