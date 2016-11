Schramberg Beifallsstürme nach ehrfürchtigem Schauern

Schramberg. Am Ende gab es bei Beifallsstürme in Heilig Geist für die großartige Leistung aller Mitwirkenden. Dirigent Mike Krell informierte kurz über den Inhalt. Im Programm waren die Worte des Oratoriums von Felix Mendelssohn-Bartholdy auch zu lesen.

Die seit einem Jahr in verschiedenen Chören erfolgten Proben hatten sich gelohnt. Zwei Tage zuvor war Premiere und bereits der erste Auftritt in Haigerloch-Trillfingen ist mit stehenden Ovationen belohnt worden, erzählte ein Chormitglied.

Etliche Mitwirkende sind in Schramberg nicht unbekannt. So war Dirigent Krell Gesangslehrer und Chorleiter an der Musikschule. Sopranistin Claudia Habermann leitet die Chorgemeinschaft Frohsinn und Tenor Marcus Elsäßer war vor über einem Jahr in der Matthäus-Passion zu erleben. Weitere Solisten waren Altistin Sandra Heinz, sowie Bariton Andreas Reibenspies aus Trossingen, in der Titelpartie des "Elias". Sie alle verzauberten die Besucher, die andächtig zuhörten. Eine ganz junge Stimme ließ aufhorchen: Der aus Schramberg stammende zwölfjährige Henrik Nagel. Mit seiner glockenklaren Stimme sang er die Partie eines Engels von der Empore herunter. Auf der gegenüber liegenden Empore sangen rund 40 Kinder und Jugendliche unter der Leitung von Peter Straub über die Engelserscheinungen. Der Vokalis- Jugendchor der Musikschule Schramberg und der Jugendchor Bildechingen waren hier vereint. Im mit 45 Personen besetzten Orchester musizierten Lehrer und Schüler der Musikschule zusammen mit professionellen Musikern der Region. Auch der mit 90 Personen bestehende Oratorienchor setzte sich aus Einzelchören der drei Aufführungsorte zusammen. Im "Elias Projektchor" wirkten Sängerinnen und Sänger des Frohsinns und anderen Chören aus Schramberg und Umgebung mit, zudem die Chöre "inTakt" aus Horb und der Chor "Zollernalb Vox Humana".