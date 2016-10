Vor wenigen Tagen war es soweit: die Kinder aus dem katholischen Kindergarten Maria Königin in Tennenbronn erkundeten jeden Vormittag das Sommermoos. Morgens früh um acht Uhr ging es los und als alle endlich im Sommermoos angekommen waren, gab es viel zu tun. Ein Waldsofa musste gebaut werden, Hütten und Waldmandalas entstanden. Mit viel Spaß und Freude entdeckten die Kinder Käfer, Schnecken und andere Waldbewohner. Die Kinder waren in dieser Woche "Waldarbeiter", "Köche", "Architekten" und vieles mehr. Am fünften Tag, dem Freitag, ging eine spannende, lustige und entdeckungsreiche Woche zu Ende. Alle freuen sich schon auf die nächste Waldwoche im Winter und sind gespannt, was es dann zu erleben gibt. Fotos: Kindergarten