Schramberg Bei "She Loves You" singen alle mit

Gleich zu Beginn des Konzerts verbreitete die aus Slowenien stammende Tribute-Band "Help" eine mitreißende Stimmung. Die Melodien und Texte sind so bekannt, dass die meisten mitsingen konnten. Da bewegten sich nach oben gestreckte Arme hin und her, und die Beine und Füße wippten im Takt mit. Angezogen wie die Beatles – George, John, Paul und Ringo – und zudem versehen mit der dazu gehörenden Haarpracht, überzeugten die Musiker auch optisch. Zu bekannten Titeln wie "She Loves You", "Love Me Do" oder "A Hard Days Night" sangen alle mit. Nach jedem Stück bedankten sich die Musiker mit einer tiefen Verbeugung für den kräftigen Beifall.

Waren sie zunächst mit blauem Jackett bekleidet, so tauschten sie dieses in der kurzen Pause gegen eines in hellbrauner Farbe. Mit einem silbernen Stern versehen, präsentierten sie den Titel "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band". "Ob-La-Di, Ob-La-Da" eignete sich bestens zum mitsingen. War die Stimmung bisher sehr ausgelassen, so gingen manche Besucher bei den folgenden Liedern in sich: "Let It Be" und "Hey Jude". Den ganzen Abend über erhielt die Band kräftigen Applaus, der nun am Schluss nicht aufhören wollte. Die Musiker verbeugten sich abermals und wollten die Bühne verlassen. Als frenetisch geforderte Zugaben erklangen noch zwei Lieder. Mit "Yesterday" und "Yeah, Yeah, Yeah" endete der Abend. Die Fans begleiteten die vier Musiker mit lauten "Hey Jude"-Gesängen von der Bühne.

Im Hintergrund leisteten die Bühnen- und Lichttechniker ganze Arbeit und Kulturbesen-Macher Harald Burger mit seinem Team sorgte für das leibliche Wohl der Gäste.