Schramberg Bei Rangelei wohl Messer im Spiel

Alle vier Beteiligten, so ergänzt die Polizei ihre Aussage vom Mittwoch seien leicht verletzt worden. Ein 42-Jähriger Iraker sei mit drei jungen Erwachsenen aus Syrien in Streit geraten, neben den Fäusten soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein.

Rund zehn Minuten später, so ergänzt die Polizei in einer Pressemitteilung am seien dann nacheinander alle vier Beteiligten zum Polizeirevier gekommen, um Anzeige zu erstatten. Die vier Personen hatten Prellungen, Hämatome, Platzwunden und eine Person eine leichte Schnittwunde auf dem Handrücken.

Alle vier am Gerangel beteiligten Personen mussten beim Polizeirevier Schramberg durch mehrere Sanitäter und einen Notarzt erstversorgt werden.