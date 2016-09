Schramberg Bei "Let it be" haut es sogar die Sicherung raus

Schramberg. "Music was my first love" hieß es beim Konzert der zwei Schramberger Bands "Gams’n’Rosslers" und "Old News" in der Szene 64 in der Geißhalde. Die beiden Schramberger Bands unterhielten ihr Publikum beim "Rockgipfel" mit sanften Balladen, Reggae, aber auch mit Rock’n’Roll aus den 1980er-Jahren. Natürlich durften Klassiker wie "Eye of the Tiger", "You can leave your hat on", "We will rock you" und "Hollywood Hills" nicht fehlen. Der Platz vor der Bühne wurde von den zahlreich erschienenen Gästen schnell in eine Tanzfläche verwandelt. Wer zwischendurch mal eine Pause brauchte, konnte sich auf den Bierbänken ausruhen und stärken. Für die Bewirtung an diesem Abend sorgte die Spielvereinigung Schramberg.