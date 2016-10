Schramberg Bei Graupelschauer am Schluchsee

Durch das schlechte Wetter war die Sicht auf den See laut Mitteilung etwas getrübt. Noch während der Vesperpause fing es an zu graupeln. Nach der Pause führte der Weg nur noch bergab nach Unteraha.

Bei leichtem Regen wanderte die Gruppe weiter auf dem Seerundweg zum Unterkrummenhof, wo die Wanderer sich bei Kaffee und Kuchen aufwärmten. Währenddessen fing es noch stärker an zu regnen und später zu schneien, so dass die Wanderer die restlichen 5 km bis zur Staumauer zügig zurücklegen mussten, um dem schlechten Wetter zu entkommen.

Im Anschluss an die Wanderung wärmge sich die Gruppe in Tennenbronn in der Bachwirtschaf schnell wieder auf. Die Wanderung wurde geführt und organisiert von Sibylle und Michael Peter organisiert haben. Die nächste Wanderung findet am Sonntag, 23. Oktober, statt. Dort geht es rund um das Erzbachtal.