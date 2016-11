Schramberg Bedroht Online-Handel Apotheken?

Schramberg. Mehrere Jahre gibt es sie schon: Die Online-Versandapotheken, die eine große Auswahl an Medikamenten, auch an verschreibungspflichtigen, anbieten. Mit günstigeren Preisen locken sie ihre Kunden an. Diese sollten sich aber dennoch über die Auswirkungen ihres Kaufes bewusst sein. Kaufen nämlich immer mehr Menschen ihre Medikamente online, sterben die Apotheken vor Ort aus. Auch in der Schramberger Talstadt macht sich diese Entwicklung spürbar. Ein deutlicher Rückgang der Kunden wurde aber zum Glück noch nicht festgestellt, da sind sich die Apotheker einig. Thomas Gärtner, Geschäftsführer der Burg-Apotheke meint: "Bis jetzt sind wir zum Glück noch gut versorgt in Schramberg, aber die Gefahr des Apotheken-Sterbens besteht natürlich."

In Deutschland sind verschreibungspflichtige Medikamente noch preisgebunden, im euopäischen Ausland aber laut EuGH nicht. Dieses Urteil bringe den Wettbewerb ins Ungleichgewicht, da die örtlichen Apotheken diese Rabatte und Preissenkungen nicht mitmachen könnten. Denn sie müssen von ihren Einnahmen, von denen rund 80 Prozent mit rezeptpflichtigen Medikamenten erwirtschaftet werden, geeignetes Fachpersonal, Ladenräume und Nebenkosten bezahlen.

"Wenn fünf unserer Kunden ihre Medikamente online bestellen, macht das vielleicht noch nichts, aber wenn es 500 sind, ist das existenzbedrohend. Die Kalkulation geht dann nicht mehr auf.", sagt auch Nicole Quandt, die die Alte Apotheke und die Spittel-Apotheke in Schramberg leitet. Sie selbst kenne einige Menschen, die lieber die billigere Version im Internet kaufen, anstatt den Service vor Ort in Anspruch zu nehmen.