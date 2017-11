Schramberg Bedeutung religiöser Bräuche

Schramberg-Tennenbronn. Nachdem Pfarrer Paul-Dieter Auer am vergangenen Mittwoch im katholischen Pfarrsaal in seinem sehr interessanten Vortrag auf die bewegte Geschichte des Klosters St. Georgen in der Reformation eingegangen ist, lädt nun die Heimathausgruppe am kommenden Sonntag, 12. November, alle Interessierten zu einer besonderen Sonderausstellung im Heimathaus ein.

Die Projektgruppe freut sich auf viele Interessierte bei der offiziellen Eröffnung der Sonderausstellung um 10.30 Uhr im Heimathaus.

In der Sonderausstellung werden insbesondere prägende religiöse Gegenstände aus katholischen und evangelischen Häusern von Tennenbronn zu sehen sein.