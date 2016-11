Schramberg Bauverwaltung hat einiges zu tun im kommenden Jahr

Schramberg. Die Bebauungspläne der Stadt sollen nach und nach abgearbeitet und um Folgepläne ergänzt werden: Deshalb wurde dem Ausschuss für Umwelt und Technik eine überarbeitete Prioritätenliste mit Blick auf den Haushalt 2017 vorgestellt. Und abgesehen von einigen Nachfragen gab es keine Änderungswünsche von Seiten des Gremiums und bei der Abstimmung nur eine Enthaltung von Johannes Grimm (CDU). Indes, was in der Liste stehe, so Stadtplanungschef Michael Kammergruber sei "nicht der Koran oder die Bibel, sondern der derzeitige Stand". Sollten sich Veränderungen geben, dann seien diese möglich und so werde die Liste " in bestimmten Teilen morgen wieder umgeschrieben", war er sich sicher.